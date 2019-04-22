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Второй эпизод развязки «Игры престолов» по ошибке оказался в сети

Культура

Посмотретьновую серию смогли немецкие пользователи

Вашингтон, 22 апреля 2019, 02:38 — REGNUM  Программный сбой привел к утечке в сеть второго эпизода финального сезона «Игры престолов». Об этом сообщает The Insider.

Новую серию популярного сериала о соперничестве за Железный трон смогли посмотреть немецкие пользователи, оплатившие подписку Amazon Prime. Видео стало доступно для них сразу же после трансляции первого эпизода сезона.

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В компании заявили, что устранили ошибку сразу же после того, как узнали о ней. Новая серия с низким качеством записи появилась на сайтах с пиратским контентом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьера заключительного сезона фэнтези-саги «Игра престолов» состоялась на канале НВО 14 апреля. В течение первых суток первую серию посмотрели 17,4 млн зрителей.

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