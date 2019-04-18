Пиратскую версию продолжения «Игры престолов» посмотрели 54 млн человек

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Эксперты аналитической компании Muso выяснили, что в мире первую серию финального сезона «Игры престолов» на пиратских ресурсах посмотрели около 54 млн зрителей. Об этом 17 апреля сообщил портал Business Insider.

Глава Muso Энди Шаттерли обратил внимание правообладателей на то, что им следует не игнорировать эту аудиторию и попытаться получить с неё доход, ведь люди, посмотревшие очередную серию в течение первых суток являются самыми преданными поклонниками шоу.

Тем не менее, на всех платформах HBO первый эпизод финального сезона сериала в первые 24 часа посмотрели 17,4 млн зрителей (предыдущий рекорд — 16,9 млн поставила финальная серия седьмого сезона).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Лена Хиди, сыгравшая в сериале Серсею Ланнистер, рассказала журналистам об одной спорной постельной сцене первой серии восьмого сезона «Игры престолов». Она сообщила, что долго спорила с продюсерами сериала по поводу поступка своего персонажа.

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