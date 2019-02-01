Критики назвали 19 самых ожидаемых экшн-фильмов 2019 года

Лос-Анджелес, США, , 07:32 — REGNUM Критики составили список из 19 самых ожидаемых экшн-фильмов 2019 года. Ближайшие две премьеры пройдут в США феврале 2019 года — это «Снегоуборщик» (8 февраля) и «Алита: боевой ангел» (14 февраля). Список был опубликован на портале Collider.

Весной 2019 года на большие экраны выйдут следующие картины: «Капитан Марвел», «Тройная графница» (Triple Frontier), «Шазам», «Хеллбой», «Мстители: финал», «Джон Уик 3» и «Годзилла».

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В летний период зрители смогут посмотреть: «Темный феникс», «Люди в черном: Интернешнл», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Форсаж: Хоббс и Шоу». Осенью пройдут премьеры «Ангелов Чарли», «Близнеца» и «Терминатора 6». В декабре 2019 года выйдут такие фильмы, как «Джуманджи 3», «Звездные войны 9» и «6 футов под землёй».

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Напомним, главную роль в фильме «Снегоуборщик» исполнил Лиам Нисон. Снял картину режиссер Ханс Петтер Муланд, её слоган: «Он убирает снег и наркодиллеров».

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