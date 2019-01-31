На компанию Fox подали в суд за использование торговой марки «Боевой ангел»

Лос-Анджелес, США, , 13:28 — REGNUM Компания из штата Флорида (США) Epic Stone Group подала в суд на кинокомпанию 20th Century Fox за использование торговой марки Battle Angel («Боевой ангел»). Об этом 30 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В своем иске компания заявила, что продает товары (компьютерные игры, игрушки) под этой торговой маркой с 2009 года. Epic Stone Group намерена через суд добиться того, чтобы Fox прекратила продавать товары под этим брендом. Также компания хочет, чтобы ей возместили все убытки и недополученную прибыль.

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Напомним, фильм «Алита: Боевой ангел» выйдет в США на большие экраны 14 февраля 2019 года. В основу картины легла манга Юкито Кисиро, публиковавшаяся с 1991 по 1995 годы.

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