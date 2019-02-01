Хью Джекман снимется в фантастическом фильме от автора «Мира Дикого Запада»

Лос-Анджелес, США, , 00:53 — REGNUM Голливудский актер Хью Джекман исполнит главную роль в фильме «Воспоминания», режиссером которого выступит Лиза Джой, известная по работе над сериалом «Мир Дикого Запада», сообщает портал Moviehole.

По сюжету фильма, действие будет происходить в будущем в американском Майами (штат Флорида), который оказался полностью под водой в результате глобального потепления. Хью Джекман исполнит роль детектива Ника Баннистера, который занимается поиском в человеческой памяти необходимых воспоминаний и передачи их клиентам за деньги.

Однако в один день к нему в офис приходит новая клиентка, роль которой исполняет актриса Ребекка Фергюсон, и просит его узнать, где она оставила ключи. В результате совместной работы у героев возникает роман, однако девушка в один день исчезает без следа. Ник начинает перебирать ее воспоминания, чтобы найти ее.

Продюсером картины выступит Лиза Джой совместно с Джонатом Ноланом, Майклом Де Лукой и Аароном Райдером. Съемки картины начнутся 21 октября.