Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Хью Джекман снимется в фантастическом фильме от автора «Мира Дикого Запада»

Культура

Съемки картины начнутся 21 октября

Лос-Анджелес, США, 1 февраля 2019, 00:53 — REGNUM  Голливудский актер Хью Джекман исполнит главную роль в фильме «Воспоминания», режиссером которого выступит Лиза Джой, известная по работе над сериалом «Мир Дикого Запада», сообщает портал Moviehole.

По сюжету фильма, действие будет происходить в будущем в американском Майами (штат Флорида), который оказался полностью под водой в результате глобального потепления. Хью Джекман исполнит роль детектива Ника Баннистера, который занимается поиском в человеческой памяти необходимых воспоминаний и передачи их клиентам за деньги.

Однако в один день к нему в офис приходит новая клиентка, роль которой исполняет актриса Ребекка Фергюсон, и просит его узнать, где она оставила ключи. В результате совместной работы у героев возникает роман, однако девушка в один день исчезает без следа. Ник начинает перебирать ее воспоминания, чтобы найти ее.

Продюсером картины выступит Лиза Джой совместно с Джонатом Ноланом, Майклом Де Лукой и Аароном Райдером. Съемки картины начнутся 21 октября.

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Кинематограф
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