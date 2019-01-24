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Актриса Катрин Денев выставляет на аукцион сотни платьев

Культура

Французская кинодива расстается с коллекцией, поскольку ее больше негде будет хранить

Актриса Катрин Денев выставляет на аукцион сотни платьев
Павел Федотов. Жена-модница (Львица. Эскиз). 1849

Париж, 24 января 2019, 14:27 — REGNUM  Французская киноактриса Катрин Денев выставляет на аукцион коллекцию из 300 платьев и аксессуаров, подаренных ей модельером Ивом Сен-Лораном в течение жизни, пишет газета El País.

Торги начнутся 24 января в аукционном доме Christie’s в Париже. До этого платья была выставлены для зрителей в течение недели. Нераспроданные лоты можно будет приобрести через интернет до 30 января.

«Я расстаюсь не без грусти с этими платьями. Это творения человека столь талантливого, который работал только для чтобы сделать женщин более красивыми», — сказала Денев.

Актриса вынуждена выставить платья на аукцион из-за продажи ее дома в Нормандии, где хранилась коллекция. Среди них есть наряды, в которых Катрин Денев появлялась на торжественных мероприятиях в течение 50 лет, в том числе на красной ковровой дорожке в Каннах в 1997 году.

Денев и Сен-Лоран были знакомы с 1965 года. Французский модельер скончался в июне 2008 года.

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