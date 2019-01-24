Ушел из жизни мэтр испанской моды Элио Берханьер

Мадрид, , 13:36 — REGNUM 24 января ушел из жизни последний великий представитель испанской моды Элио Берханьер, пишет газета El País. Дизайнер скончался в своем доме в Мадриде в возрасте 89 лет.

Берханьер во всем был самоучкой: даже грамоту он освоил своими силами, поскольку не посещал в школу. Будущий модельер начинал свою работу в сфере искусства как оформитель витрин в парикмахерской, затем как создатель театральных костюмов. Берханьер пришел в мир высокой моды относительно поздно — в 27 лет.

1960 году он открыл свой собственный швейный дом в Мадриде и представил свою первую коллекцию. Три года спустя он подписал свой первый контракт в Нью-Йорке. В 60-х и 70-х годах показы коллекций испанского модельера проходили уже по всему миру.