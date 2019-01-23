Китайская модель раскаялась в участии в скандальном проекте Dolce & Gabbana

Пекин, , 15:36 — REGNUM Китайская модель Цзуо Йи (Zuo Ye) принесла извинения перед соотечественниками за участие в проекте итальянского модного дома Dolce & Gabbana, обвиненном в расизме.

Девушка опубликовала обращение на китайской платформе Weibo, в котором отметила, что этот шаг разрушил ее карьеру.

«Я лично никогда бы не высказалась неуважительно о моей Родине. Я люблю свою страну и горда тем, что представляю Китай на подиуме. Я вынесу из этого урок и в будущем буду представлять китайцев в лучшем свете. Я прошу прощения у всех моих соотечественников», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в Китае со скандалом был сорван показ модного дома Dolce & Gabbana. Модельеров обвинили в расизме из-за фото‑ и видеосессии с участием Цзуо Йи: по сюжету на снимках китайская девушка пытается есть палочками традиционную итальянскую еду. Критики сочли, что подобное изображение выставляет китайцев недалекими, отсталыми людьми.

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