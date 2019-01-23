Среда, 23 Января 2019 года
15:36:26 МСК

Китайская модель раскаялась в участии в скандальном проекте Dolce & Gabbana

Общество

«Я прошу прощения у всех моих соотечественников»

Пекин, 23 января 2019, 15:36 — REGNUM  Китайская модель Цзуо Йи (Zuo Ye) принесла извинения перед соотечественниками за участие в проекте итальянского модного дома Dolce & Gabbana, обвиненном в расизме.

Девушка опубликовала обращение на китайской платформе Weibo, в котором отметила, что этот шаг разрушил ее карьеру.

«Я лично никогда бы не высказалась неуважительно о моей Родине. Я люблю свою страну и горда тем, что представляю Китай на подиуме. Я вынесу из этого урок и в будущем буду представлять китайцев в лучшем свете. Я прошу прощения у всех моих соотечественников», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года в Китае со скандалом был сорван показ модного дома Dolce & Gabbana. Модельеров обвинили в расизме из-за фото‑ и видеосессии с участием Цзуо Йи: по сюжету на снимках китайская девушка пытается есть палочками традиционную итальянскую еду. Критики сочли, что подобное изображение выставляет китайцев недалекими, отсталыми людьми.

Читайте также: Дом мод Dolce & Gabbana отменил большой показ в Китае из-за скандала

Читайте ранее в этом сюжете: Дольче и Габбана принесли извинения китайскому народу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мода
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить