«Союзмультфильм» намерен создать медиацентр на ВДНХ

Москва, , 12:23 — REGNUM «Союзмультфильм» планирует реализовать в 2019 году два масштабных проекта — это создание интерактивного музея или медиацентра на ВДНХ и расширение площади технопарка на улице Королёва, сообщили в Минкультуры РФ.

Председатель правления киностудии Юлиана Слащёва пояснила, что ожидается увеличение количества резидентов в ближайшее время. Штат студии за последние два года увеличился с 60 до 300 человек, площадей не хватает.

Поэтому с просьбой поддержать создании интерактивного музея и расширении технопарка «Союзмультфильм» намерен обратиться в Минкультуры России.

«Союзмультфильм» предполагает строительство нового корпуса на улице Королёва или передачу студии одного из зданий, находящихся на балансе ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Союзмультфильм» заинтересован в целевом заказе от государства на создание позитивного контента для интернета.

Подробнее: «Союзмультфильм» заинтересован в госзаказе на создание контента для сети