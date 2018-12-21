«Союзмультфильм» заинтересован в госзаказе на создание контента для сети

Москва, , 15:09 — REGNUM «Союзмультфильм» заинтересован в целевом заказе от государства на создание позитивного контента для интернета. Об этом заявила генеральный директор студии Юлиана Слащева корреспонденту ИА REGNUM.

«Как и другие анимационные студии, мы были бы очень заинтересованы в появлении какого-то целевого заказа от государства на создание позитивного контента специально для сети. Например, образовательного контента для подростков. Мне кажется, это незаполненная ниша, и она очень важна. Русская литература, классическая музыка, искусство — про всё это можно сделать мультипликационный проект, который подростки будут смотреть с большим удовольствием, чем просто читать или слушать лекцию на эту тему», — считает Слащева.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о государственной поддержке позитивного контента в Рунете, она отметила, что его создание важно для страны, так как это развивает культурные и общественные настроения у населения.

«Если мы говорим об интернете как об очень массовом способе распространения информации, то, конечно, там должно быть максимально много позитивного, того, чему могут учиться и дети, и подростки. Откуда они бы черпали позитивную и важную информацию о том, что происходит в стране, в ее общественной, культурной и других сферах».

При этом Слащева отметила, что в российский сегмент интернета попадает много иностранного детского контента, который нельзя назвать позитивным.

«Я как мама троих детей могу сказать, что некоторые ресурсы на их iPad заблокировала, потому что контент, который они там получают, крайне негативный и агрессивный. Например, мультфильм из разряда образовательных проектов, в котором какой-то жуткий зомби учит математике. На мой взгляд, это относится к категории абсолютно отрицательного контента», — заключила руководитель «Союзмультфильма».

Напомним, 20 декабря Владимир Путин заявил, что в государство продолжит поддерживать позитивный контент в российском сегменте интернета. Он отметил, что сейчас на его создание выделяется порядка 400 млн рублей.

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