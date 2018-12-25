«Союзмультфильм» замахнулся на новый сериал про Чиполлино

Москва, , 17:38 — REGNUM Глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева во время заседания коллегии Минкультуры РФ заявила, что компания сейчас ведет переговоры с наследниками писателя Джанни Родари по поводу прав на создание нового сериала про Чиполлино. Об этом 25 декабря сообщило агентство «Москва».

Руководитель «Союзмультфильма» пояснила, что студия намерена снять новое шоу о приключениях главного героя популярной сказки. Согласно заявлению Слащевой, он будет представлять собой «дальнейшее развитие истории про известного в России персонажа». О том, как именно это развитие будет реализовано в условиях сегодняшней России информации не приводится.

Читайте также: Умерла создательница «Гринча»

Напомним, сказка «Приключения Чиполлино» впервые была опубликована в 1951 году. Произведение является яркой социально-политической сатирой. Джанни Родари в 1944 году вступил в Итальянскую коммунистическую партию, а в 1948 году начал работать журналистом в коммунистической газете L’Unita.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в новогодней серии «Простоквашино» герои столкнулись с проблемой