Путин призвал выяснить, почему отменяют концерты российских рэперов

Москва, , 13:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены ряда концертов рэперов. Об этом сегодня, 12 декабря, журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что этот вопрос поднимали на встрече Путина с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которая состоялась 11 декабря.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Напомним, в ноябре и начале декабря в ряде регионов РФ отменили несколько концертов музыкантов, среди которых оказались Хаски, Элджей, Gone, группы IC3PEAK и «Френдзона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «следят очень внимательно» за ситуацией с отменой выступлений. В свою очередь первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на съезде «Единой России» назвал запреты концертов глупостью и призвал учиться «работать с современной молодежной культурой».

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