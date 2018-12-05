Нужен ли России свой аналог анимэ?

Мария Оточкина, , 12:21 — REGNUM

Осенью 2018 года ситуация с аниме в России обострилась. Сначала депутат-миллионер Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает ограничить доступ к японской анимации, потом учительница отбирает у школьника телефон из-за характерной заставки, а в Махачкале и вовсе запрещают проводить аниме-фестиваль. Сегодня тенденция депутатов вносить какое-либо предложение относительно аниме только усиливается. Видимо, высказываться по поводу аниме в России среди чиновников становится модно.

27 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать российский аналог аниме. По его словам, это необходимо в случае официального запрета японской анимации на российском телевидении, так как сейчас, кроме «Маши и Медведя», интересных анимационных проектов у нас нет.

Предложение интересное, но вопросы к нему есть.

Неужели действительно нет интересных анимационных проектов, кроме «Маши и Медведя»? Уже несколько лет этот мультфильм остается на слуху, но, скорее, потому, что его постоянного показывают на главных каналах страны, выпускают фанатскую продукцию и сопутствующие проекты в больших количествах. Например, по лицензии компании производят образовательные игры для Apple iOS, Android и Windows Phone, «Маша и медведь» сотрудничает с «Яндекс. Такси», а к чемпионату мира по футболу 2018 вместе с Google запустила серию анимационных роликов. Мультфильм ориентирован на самую юную по возрасту аудиторию, из-за чего сюжеты коротких эпизодов достаточно однообразны и примитивны. Учитывая рейтинг 0+, вопросов к этому нет: вполне соответствует целевой аудитории.

Но если говорить об интересном аналоге аниме, которое можно было бы предложить взамен, — упоминать «Машу и Медведя» точно не стоит. Вот почему. Во-первых, аудитория этого мультфильма и аудитория аниме совершенно разная. Аудитория первого мультфильма, как правило, большую часть времени не принимает самостоятельных взвешенных решений на тему того, что будет смотреть. Это чаще делают родители или расписание телеканала, а целевой аудитории интересен не столько сюжет, сколько яркая двигающаяся картинка, издающая звук. Более того, незамысловатый короткий сюжет для этой аудитории предпочтительнее, чтобы удержать рассеянное внимание маленького зрителя, которому закрученный сюжет и вдумчивые диалоги будут неинтересны и непонятны. Аудитория аниме — это чаще всего аудитория, которая уже примерно понимает жанры, которые предпочитает, и выбирает анимационный сериал как минимум исходя из описания. В отличие от первой аудитории, эта может быть совершенно разная по возрасту — от детей и подростков до взрослых, у которых уже есть свои дети. Во-вторых, в России есть и другие интересные анимационные проекты, которым по своему качеству и разнообразию «Маша и Медведь» сильно уступает. Вот студия «Паровоз», частично финансируемая ВГТРК, выпускает несколько интересных мультфильмов, которые рассчитаны как на аудиторию самого маленького возраста, так и на подростков.

Читайте также: В России начнет вещание цифровой аниме-канал

Рассмотрим несколько интересных проектов этой студии. Мультфильм «Про Диму», который рассказывает о мальчике с ограниченными способностям: он плохо ходит и разговаривает. Ровесники считают его странным, избегают общение с ним, чтобы не «заразиться». Но девочка Мира проявляет интерес, а мама доступно объясняет дочери, что каждый человек особенный, и это не мешает общаться, играть и дружить с ним. Так у Миры и Димы завязывается дружба. Думаю, это отличный проект, который стоит более активно поддержать и развить.

Или два интересных проекта — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг», права на которые выкупила известная американская компания Netflix, поставляющая фильмы и сериалы в 190 стран мира. Это говорит о том, что проекты действительно интересные. Оба мультфильма рассказывают об окружающем мире, бережном отношении к природе, взаимовыручке, доброте и дружбе. Ещё примеры — «Сказочный патруль» и «Герои Энвелла», где друзья-подростки получают суперспособности и, кроме того, чтобы спасать друг друга и мир, учатся дружить, прощать, решать споры, быть честными и забывать обиды. Это далеко не все мультфильмы студии «Паровоз». К тому же можно найти еще не одну студию с интересными анимационными проектами в России.

Вместо того чтобы создавать аналог аниме и придумывать новые абстрактные проекты, можно заняться поддержкой уже существующих. Заявление Чернышова о том, что «наши, кроме «Маши и Медведя», интересных анимационных проектов еще не предложили», — свидетельство того, что депутат совершенно не изучил область, по поводу которой высказывается. Как минимум у нас есть телеканал «Мульт», который посвящен мультфильмам исключительно российского производства, в том числе на нем транслируются упомянутые проекты студии «Паровоз». То есть для того чтобы хоть немного понимать в этой области, достаточно просто ознакомиться с программой этого телеканала. Но про его существование депутат, очевидно, даже не знал, и тем не менее осудил ситуацию в российской индустрии анимации.

Ограничение доступа к аниме — это странное «решение», которое может только вызывать вопросы. Большинство аниме, которое смотрят подростки (и взрослые, кстати, тоже), распространяется в интернете нелегально, как и большинство сериалов, фильмов и даже книг. О каком ограничении тогда может быть речь? Вместо этого можно было бы глубже изучить проблемы анимации. Потом, отобрав хорошие проекты, официально выкупить права на прокат, сделать профессиональное озвучивание и показывать по телевидению. Ответственный подход к этому вопросу мог бы привить уважение к чужой культуре и способствовать изучению индустрии. Тогда все нападки на аниме отпадут сами собой. Такой подход может закрепить понимание, что аниме — это те же сериалы и фильмы, со своими жанрами и возрастными ограничениями, как и многие мультфильмы.

Читайте также: Игры, в которые играют пустые люди из Японии

Тяжело представить, чем можно было бы заменить аниме, индустрия которого строилась не одно десятилетие. Для людей, которые предпочитают японскую анимацию, аниме — это не просто мультики с определенной стилизацией и жанром на любой вкус. Это способ познакомиться с историей другой страны. Это интерес к Японии и ее культуре, любовь к определенным актерам озвучивания, типажам персонажей. Даже к определенным художникам, которых специально приглашают в проект отрисовывать ключевые сцены анимации, или которые работали над первоначальной историей — мангой. Это любовь к определенным режиссерам, новый проект которых порой приходится ждать несколько лет, причем само ожидание — тоже вдохновляющий процесс. Это желание сыграть в игру или дождаться постановки в театре по любимому аниме-сериалу, что происходит с особо успешными проектами.

Любые предложения ограничить распространение аниме в России фактически бесполезны и напоминают попытку скрыть всё, что вызывает хотя бы какие-то вопросы, всё, что необходимо немного изучить и вникнуть в суть явления. Вместо того чтобы выдвигать спорные предложения в сторону чуждой депутатам индустрии, не помешало бы заняться более активной поддержкой и развитием уже существующих российских анимационных студий. Хотя бы проявить к ним интерес, а не вспоминать проект девятилетней давности как единственно интересный и достойный.

Читайте ранее в этом сюжете: Аниме — это пропаганда половых извращений, мистицизма и девиации?