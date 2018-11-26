Жителей Махачкалы возмутил запрет аниме-фестиваля

Махачкала, , 14:37 — REGNUM В Махачкале из-за многочисленных угроз в адрес организаторов отменили аниме-фестиваль AniDag, который должен был пройти 25 ноября. Это вызвало волну недовольства в социальных сетях — юзеры считают, что реакция некоторых людей на мероприятие и его дальнейший срыв очерняют образ Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Некоторые пользователи соцсетей выступили против проведения фестиваля, считая, что аниме плохо сказывается на детях, к тому же в Дагестане стоит развивать местную культуру, а не японскую.

«Чем эту японскую культуру развивать, лучше дагестанскую развивать», — считает Гаджи.

«Пусть валят в Японию, это же хорошо, когда мусор сам себя выносит», — пишет guraba_guraba01.

После срыва фестиваля в социальных сетях началась волна критики в адрес тех, кто был против мероприятия. Многие пользователи выступают против подобных запретов и отмечают, что таким образом формируется негативный образ региона.

«В Средневековье катимся», — считает пользователь sochikot.

Аниме-фестиваль планировали провести в Аварском театре имени поэта Гамзата Цадасы. Незадолго до начала директору учреждения Саиде Тучаловой начали поступать жалобы и угрозы, а в соцсетях поднялась волна недовольства. Среди тех, кто выразил неодобрение, оказался и дагестанский комик Эльдар Иразиев. В своём Instagram он назвал мероприятие «фестивалем неформалов» и заявил, что «не за горами фестиваль геев и трансвеститов». Позже участник команды КВН удалил запись, однако пользователи успели сделать скриншот поста. Вскоре полиция задержала организатора фестиваля Саиду Тучалову, её отпустили спустя три часа.

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Фестиваль AniDag должен был пройти в Махачкале в седьмой раз. В прошлом году в его рамках проводили мастер-классы по иероглифике и чайной церемонии, желающие показывали танцевальные и вокальные номера, участвовали в конкурсах на лучший рисунок, образ и фанфик (сочинение по мотивам популярных произведений).

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