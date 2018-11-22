У школьника отобрали телефон из-за заставки с аниме

Москва, , 17:13 — REGNUM Пользовательница Twitter с ником «Это еще ничего» рассказала, что у её сына в школе отобрали телефон. Причиной тому стала заставка с аниме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно истории пользовательница, ребёнок вернулся из школы и пожаловался, что преподаватель забрала у него телефон за то, что он пользовался им на уроке. Когда школьник пошел к заместителю директора по учебно-воспитательной части, тот заявил, что мальчик должен немедленно удалить заставку с аниме-девушкой. По его словам, аниме запрещено, его опасность подтверждают исследования, которые завуч «читал на портале Pikabu».

https://twitter.com/sooo_boring/status/1065207061473107968

Мать позвонила заместителю директора. Тот, в свою очередь, заявил, что аниме разрушает психику детей, поэтому у школы «есть рекомендация запрещать аниме». Когда женщина поинтересовалась, почему завуч смотрел, что изображено в телефоне её сына, получила ответ: «В школе всё частное становится общественным».

Позже пользовательница Twitter позвонила в Министерство образования, где ей подтвердили, что в школе забирать телефон у ребенка не имеют права. Также собеседница из министерства отметила, что в аниме есть 25-й кадр и коды, которые способны «разрушить нацию». Она добавила, что собрание поклонников аниме — «это вообще секта», и якобы в Европе уже давно запретили этот жанр.

https://twitter.com/sooo_boring/status/1065207079743434752

Стоит отметить, что пока эта история была описана только на странице пользовательницы в соцсети. Официальная информация по поводу этого инцидента ещё не поступала.

Ранее в Twitter запустили тред о самых странных и пугающих вещах, которые делали школьные учителя. Пользователи делились историями о том, как их педагоги унижали и нередко даже били учеников.

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