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Названа причина смерти актёра Николая Караченцова

Культура

В больницу знаменитый актёр попал в начале октября

Названа причина смерти актёра Николая Караченцова
Dmitry Rozhkov
Николай Караченцов с женой Людмилой Поргиной

Москва, 26 октября 2018, 14:03 — REGNUM  Супруга народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина назвала причину смерти актёра, который сегодня утром, 26 октября, скончался в реанимации московской больницы.

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По её словам, Караченцов попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких в начале октября. Это заболевание произошло на фоне тяжёлой онкологии, а затем у актёра отказали почки.

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Как сообщало ИА REGNUM, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября в реанимации 62-й больницы Москвы, куда он был госпитализирован в начале октября с воспалением лёгких. Ему было 73 года. Прощание с всенародно любимым исполнителем сотен ролей в театре и кино состоится 29 октября в театре «Ленком», которому Караченцов посвятил почти 40 лет.

Актёрская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году, после того как он попал в ДТП. Осенью 2017 медики диагностировали у него злокачественную опухоль в лёгких.

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