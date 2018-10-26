Актёр Николай Караченцов не дожил всего день до своего 74-летия: биография

Москва, , 11:46 — REGNUM Сегодня, 26 октября, остановилось сердце всенародно любимого Николая Караченцова — актёра театра и кино. Поклонники яркого таланта артиста благодарят его за замечательные роли, которых у него на счету более сотни в спектаклях и кинолентах, и скорбят в связи с кончиной блистательного артиста.

Читайте также: Всенародный любимец актёр Николай Караченцов ушёл из жизни

https://www.facebook.com/vadimvts/posts/2384885558194777

Николай Караченцов родился в Москве 27 октября 1944 года. В 1967 году после обучения в Школе-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе, которое он окончил с отличием, Караченцова распределили в Московский театр им. Ленинского комсомола (с 1990 года «Ленком»). Театру он посвятил более 40 лет. Начинал как исполнитель ролей молодых, динамичных героев. Среди первых его работ роль Марата в спектакле «Мой бедный Марат», оператора в «Снимается кино», а также Кота Базилио в «Золотом ключике».

В 1973 году жизнь актёра перевернулась. Новый руководитель театра — известный режиссёр и сценарист Марк Захаров — поручил Караченцову роль Тиля в одноимённом спектакле Григория Горина по мотивам романа Шарля де Костера, который имел оглушительный успех. После премьеры Караченцов проснулся знаменитым. Следующей этапной ролью был граф Резанов в спектакле «Юнона и Авось», который в течении 35 лет является одним из самых знаменитых спектаклей «Ленкома». Роль графа Николая Резанова Николай Караченцов играл более 20 лет. Всего в театре он сыграл более двух десятков ролей.

Также прославился Караченцов и в качестве ярчайшей звезды кино. Он сыграл более 100 ролей в фильмах всех жанров. Известность и поистине всенародную любовь ему принесли роли в таких фильмах, как «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Моя судьба», «Красная площадь», «Благочестивая Марта», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Приключения Электроника». Снялся актёр и в нескольких сериалах, среди которых «На углу, у Патриарших» и «Петербургские тайны».

Кроме того, Караченцов занимался дубляжом и озвучиванием — французский актёр Жан-Поль Бельмондо «говорит» исключительно голосом Николая Караченцова. Также полюбились слушателям и песни в исполнении актёра.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно место прощания с народным артистом Николаем Караченцовым