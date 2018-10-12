Аниме-фильм «Моя геройская академия» вышел на «геройский» уровень сборов

Токио, , 10:52 — REGNUM Полнометражный анимационный фильм «Моя геройская академия» по одноимённой манге Кохэя Хорикоси и ТВ-сериалу студии Bones смог с начала выхода в кинопрокат собрать в Японии более 1,6 млрд иен. Об этом 11 октября сообщил портал Tokyo Otaku Mode.

https://twitter.com/TokyoOtakuMode/status/1050296057698111488

Издание отмечает, что цифры «1» и «6» в японском языке можно читать как hero или hiro. Таким образом, можно сказать, что кассовые сборы картины достигли «геройского» уровня.

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За 10 недель проката (премьера прошла 3 августа 2018 года) мультфильм уже посмотрели более 1,2 млн зрителей. В кинотеатрах США картину начали показывать 25 сентября 2018 года, на данный момент она смогла собрать там более $5,7 млн.

Напомним, в центре повествования «Моей геройской академии» находится парнишка по имени Идзуку Мидория, который живёт в мире, где в какой-то момент начали рождаться герои — люди, обладающие различными суперспособностями, получившими название «причуда».

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По неведомой причине Идзуку является редким исключением — человеком, не получившим причуду от рождения. Но однажды перед ним появляется его кумир — супергерой по имени Всемогущий, который передаёт ему силу причуды под названием «Один за всех».

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