Bandai Namco рассказала о деталях игры по аниме «Токийский Гуль»

Токио, , 17:47 — REGNUM Компания Bandai Namco на своём YouTube-канале поделилась первым игровым трейлером своей новой игрой по аниме и манге Tokyo Ghoul («Токийский Гуль»), проект называется Tokyo Ghoul: re Call to Exist.

На видео демонстрируются различные персонажи игры и их уникальные способности вместе с особыми стилями ведения боя. Компания выпустит игру в Японии на консоли PS4 уже этой зимой. Дата релиза в остальном мире для PS4, PC и Xbox ONE пока не анонсирована. Об этом сообщил портал Anime News Network.

Компания Bandai Namco позиционирует свою игру как «экшен игра от третьего лица с элементами выживания». Сюжет проекта будет охватывать события аниме Tokyo Ghoul и манги Tokyo Ghoul: re. Также сообщается, что игрок сможет выбрать для прохождения одну из сторон конфликта: гулей или следователей. Игра будет поддерживать мультиплеерный режим, который позволит игрокам участвовать в сетевых схватках.

Tokyo Ghoul («Токийский Гуль») — популярная манга и её аниме-адаптация мангаки (человек, рисующий мангу) Суи Исиды. Первый выпуск манги вышел в журнале Weekly Young Jump 8 сентября 2011 года, первая серия аниме-сериала вышла 4 июля 2014 года. Также по сюжету манги существует киноадаптация, которая вышла 29 июля 2017 года.

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