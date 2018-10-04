В Москве открывается фестиваль поп-культуры Comic Con Russia

Москва, , 10:47 — REGNUM 4 октября в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» в Москве открывается феерический праздник всех страстных любителей поп-культуры Comic Con Russia. На площади в 26 тысяч квадратных метров можно будет насладиться главными премьерами из мира кино, почувствовать сопричастность к любимым сериалам, вдоволь побиться в компьютерные и настольные игры, поучаствовать в аниме и манга, и, конечно, наконец-то начитаться комиксов. Организаторы ожидают порядка 160−170 тысяч посетителей. На празднике появится целая плеяда культовых героев поп-культуры — американские актеры Дэнни Трехо и Майкл Рукер, режиссер М. Найт Шьямалан, певица Наталья «Хелавис» О. Шей, писатель Дмитрий Глуховской, блогер Дмитрий Сыендук, художники Мэт Холлинсворт, Матеус Сантолоко, Роман Папсуев.

Одновременно с Comic Con Russia в «Крокус-Экспо» пройдет крупнейшая игровая выставка Восточной Европы «ИгроМир-2018».

4 октября выставка открыта только для специалистов, а с 5 по 7 для всех желающих.