Серьезных изменений в ЕГЭ в 2019 г. вносить не будут — Рособрнадзор

Москва, , 12:13 — REGNUM В Российской Федерации в 2019 году не планируют вносить серьезных изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов в ходе Всероссийской встречи с родителями.

«Серьезных изменений в проведении ЕГЭ, в организации, в минимальных баллах не будет», — сказал Кравцов.

По его словам, все правила по ЕГЭ заранее должны быть известны, чтобы экзамен проходил «максимально стабильно».

Кравцов также напомнил, что все демоверсии по всем предметам размещены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), поэтому «можно уже их использовать».

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