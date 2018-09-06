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Озвучен список участников конкурсной программы фестиваля сериалов «Пилот»

Культура

Фестиваль пройдёт в Иваново в период с 12 по 15 сентября 2018 года

Озвучен список участников конкурсной программы фестиваля сериалов «Пилот»
Иллюстрация: Пресс-служба фестиваля
Афиша фестиваля

Иваново, 6 сентября 2018, 13:41 — REGNUM  Руководство фестиваля сериалов «Пилот», который пройдёт в Иваново в сентябре 2018 года, объявило состав участников конкурсной программы. В конкурсе будут участвовать 20 телепроектов, иначально было подано 62 заявки. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба фестиваля.

В список участников попали следующие телешоу: «Ворона», «Драйв», «Русалки», «Учителя», «Хор», «Свадьбы и разводы», «Подкидыш», «Содержанки», «Офис», «Смена», «90-е. Весело и громко» и «Вампирысреднейполосы».

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В рамках конкурсной программы зрители смогут также увидеть сериалы «Восток для чайников», «ИП Пирогова», «Министерство», «НАЖИВЦА», «На краю», «Наследие», «Алиби» и «Филатов».

Отмечается, что руководство фестиваля видит свою задачу в содействии развитию в России жанра сериалов и предоставлении их создателям возможности демонстрации проектов профессионалам телебизнеса.

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Напомним, победителей фестиваля телесериалов «Пилот» будут определять в следующих номинациях: «Лучший сценарий», «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучший режиссёр» и «Лучший продюсер». Кроме того, зрители путём тайного голосования выберут победителя в номинации «Лучший пилот телевизионного сериала». Фестиваль «Пилот» пройдёт в Иваново в период с 12 по 15 сентября 2018 года

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