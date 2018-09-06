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Вышел трейлер нового сезона «Американской истории ужасов»

Культура

Новый сезон будет носить название «Апокалипсис»

Москва, 6 сентября 2018, 00:43 — REGNUM  Трейлер восьмого сезона сериала «Американская история ужасов» с подзаголовком «Апокалипсис» опубликован на YouTube.

В трейлере не раскрывается сюжет нового сезона, однако по ролику понятно, что действие происходит в современных США. Также известно, что в новом сезоне будут пересечения с более ранними сериями — с возвращением уже знакомых персонажей. Премьера первой серии «Апокалипсиса» пройдет на канале FX 12 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в сеть были выложены первые кадры со съемок восьмого сезона сериала «Американская история ужасов». Тогда фанаты считали, что новый сезон будет носить название «Радиоактивность».

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть попало видео со съёмок продолжения «Американской истории ужасов»

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