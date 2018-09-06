Канал BBC One назвал дату премьеры 11 сезона сериала «Доктор Кто»

Лондон, , 10:50 — REGNUM Телеканал BBC One назвал дату премьеры 11 сезона популярного фантастического сериала «Доктор Кто». Первая серия продолжения шоу выйдет на малые экраны 7 октября 2018 года. Об этом 5 сентября сообщила официальная Twitter-страница сериала.

https://www.instagram.com/p/BnWWDcuA1mL/

Роль нового Доктора исполнила актриса Джоди Уиттакер, впервые за всю историю сериала Доктор Кто станет женщиной. Стоит отметить, что в сериале изменился не только пол главного персонажа, ранее шоу выходило в эфир по субботам, теперь его будут показывать по воскресеньям.

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Напомним, первый тизер 11-госезона сериала ИА REGNUM опубликовало в июле 2018 года. Джоди Уиттакер известна зрителям по своей актёрской работе в сериале «Убийство на пляже».

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