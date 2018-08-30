В Москве скончался Иосиф Кобзон — СМИ

Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве ушел из жизни знаменитый эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Об этом родственники артиста сообщили радиостанции «Говорит Москва».

Отметим, что певцу исполнилось 80 лет, у Иосифа Давыдовича в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание. Добавим, 27 июля сообщалось, что Кобзона перевели в реанимацию отделения нейрохирургии в одной из клиник Москвы. Затем артиста подключили к аппарату вентиляции легких.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в реанимацию, однако родственники народного артиста СССР заявили, что он находится на плановом лечении.

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