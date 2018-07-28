Сестра Кобзона опровергла информацию о том, что депутат впал в кому

Москва, , 13:34 — REGNUM Сестра народного артиста СССР, депутата Государственной думы Иосифа Кобзона — Гелена Кандель опровергла информацию о том, что её брат впал в кому. Об этом она заявила сегодня, 28 июля, в интервью телеканалу RT.

Ранее ряд СМИ сообщил, что состояние Кобзона резко ухудшилось в ночь на 28 июля и он якобы впал в кому, а также был подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что у Кобзона в 2005 году было диагностировано онкологическое заболевание. В последние годы он перенёс несколько операций и курсов химиотерапии.

Несколько дней назад СМИ распространили информацию о том, что Кобзон попал в реанимацию. Однако родственники и представители депутата заявили, что он находится на плановом лечении.

Сестра Кобзона Гелена в интервью RT опровергла информацию о том, что её брат впал в кому.

«С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке», — сказала она.

Гелена Кандель подчеркнула, что её брат находится на плановом лечении. Она призвала журналистов не нарушать частную жизнь Кобзона и не распространять недостоверную информацию о состоянии его здоровья.