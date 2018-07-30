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Пресс-секретарь Кобзона рассказала о его состоянии

Общество

Изменений в состоянии депутата Госдумы Иосифа Кобзона в худшую сторону нет

Москва, 30 июля 2018, 12:29 — REGNUM  Состояние депутата Госдумы и народного артиста СССР Иосифа Кобзона («Единая Россия»), госпитализированного 26 июля в Москве, никак не изменилось. Об этом сообщила пресс-секретарь депутата Варвара Виноградова в интервью РИА Новости.

По ее словам, изменений в состоянии Кобзона в худшую сторону нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что депутат Госдумы Кобзон попал в реанимацию. Однако родственники народного артиста СССР заявили, что он находится на плановом лечении.

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