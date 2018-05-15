Стала известна дальнейшая судьба сериала ABC «Агенты Щ.И.Т.»

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Телеканал ABC объявил о том, что сериал «Агенты Щ.И.Т.» будет продлён на шестой сезон, который будет состоять из 13 эпизодов, об этом 14 мая сообщил портал Variety.

Таким образом, «Агенты Щ.И.Т.» присоединился к списку других сериалов, получивших продолжение, среди них: «Черноватый», «С корабля», «Анатомия страсти», «Пожарная часть 19» и «Как избежать наказания за убийство».

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Отмечается, что ранее ABC перенес выпуск эпизодов сериала в сетке своего вещания на пятницу.

Тем самым он совместил выход его новых серий с выходом эпизодов другого своего шоу — «Сверхлюди», которое, к сожалению, не получит второй сезон.

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Напомним, в основе сериала «Агенты Щ.И.Т.» лежит кинематографическая вселенная Marvel. Выжившего агента Фила Колсона в нём играет Кларк Грегг, ранее исполнивший эту роль в фильме «Мстители».

Шоу выходит с сентября 2013 года, движущей силой проекта является Джосс Уидон. Спин-оффами по отношению к сериалу являются проекты «Агент Картер» и «Агенты «Щ.И.Т.»: Йо-Йо».

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