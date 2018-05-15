Вторник, 15 Мая 2018 года
10:39:38 МСК

Философия маньяка: вышел первый трейлер нового фильма Ларса фон Триера

Культура

В центре повествования находится серийный убийца по имени Джек

Философия маньяка: вышел первый трейлер нового фильма Ларса фон Триера
Иллюстрация: Cкриншот видео YouTube со страницы ONE Media. THE HOUSE THAT JACK BUILT Official Trailer (2018) Uma Thurman, Matt Dillon, Lars von Trier Movie HD
Дом который построил ДЖЕК.

Лос-Анджелес, США, 15 мая 2018, 09:39 — REGNUM  Вышел первый полноценный трейлер датского режиссера Ларса Фон Триера «Дом, который построил Джек», видео было опубликовано 14 мая на YouTube-канале ONE Media.

Джек (Мэтт Диллон) — маньяк, который совершает свои преступления на территории штата США Вашингтон. Ему долгое время удаётся оставаться безнаказанным.

Читайте также: Сериал «Острые козырьки» забрал у «Короны» приз BAFTA

Подобная реакция общества и полиции поселяет в Джеке мысль о том, что его преступления не замечают, хотя Джек относится к ним как к произведения искусства. В трейлере показан момент, как маньяк переживает из-за того, что дождь смыл кровавый след, который он специально оставил.

«Никто не хочет помочь?!», — кричит Джек в другой сцене в открытое окно, попутно издеваясь над одной из своих жертв.

Читайте также: Исполнитель роли Капитана Америка снимется в новом фильме Нила Бломкампа

У героини Умы Турман сломалась машина и Джек подбирает её на дороге. Когда женщина высказывает идею о том, что Джек в действительности похож на серийного убийцу, он убивает её домкратом. С жизнью и философией серийного убийцы зрители смогу познакомиться 29 ноября 2018 года.

Напомним, в апреле 2018 года Ларс фон Триер рассказал о том, что работа над созданием этого фильма вымотала его морально и физически, он стал злоупотреблять алкоголем. Режиссёр заявил, что он устал от полнометражных фильмов и пока что намерен переключиться на создание короткометражек.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпатажный режиссёр Гаспар Ноэ выпустил тизер своего нового фильма «Климакс»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить