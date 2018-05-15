В США умерла актриса Марго Киддер, сыгравшая подругу Супермена

Ливингстон, США, , 08:54 — REGNUM В США в возрасте 69 лет умерла актриса Марго Киддер, которая сыграла в фильмах о Супермене его подругу Луис Лэйн, 14 марта сообщил портал TMZ.

На данный момент причина смерти актрисы не озвучивается, сообщается, что она умерла у себя дома. Киддер проживала в городе Ливингстон (штат Монтана, США).

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Прокурор Брюс Беккер рассказал, что о смерти актрисы в полицию сообщил гражданин, который обнаружил её тело без признаков жизни.

Начальник полиции в свою очередь сообщил, что, скорее всего, смерть Киддер наступила в результате естественных причин, при этом он отметил, что расследование ещё не окончено.

Напомним, Марго Киддер сыграла роль Луис Лэйн в фильме «Супермен», который вышел в 1978 году, её партнёром на съёмочной площадке был Кристофер Рив.

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Актриса продолжала сниматься вплоть до 2018 года, она участвовала в различных шоу и сериалах, у неё оставались ещё две несыгранные роли.

Стоит отметить, что Киддер много лет боролась с маниакально-депрессивным психозом. Болезнь стала причиной того, что в 1996 году актриса стала бездомной. После этого инцидента она решил стать общественным защитником людей с психическими расстройствами.

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