Сериал «Острые козырьки» забрал у «Короны» приз BAFTA

Лондон, , 12:34 — REGNUM Сериал «Острые козырьки» одержал победу на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и обошел сериал «Корона» Netflix, об этом 13 мая сообщил портал Variety.

В 2018 году критики посчитали его лучшим драматическим сериалом. Издание отмечает, что «Корона» уже второй раз осталась без главного приза, как и актриса Клэр Фой, которая играет роль Елизаветы II.

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Лучшей актрисой была названа Молли Виндзор за свою работу в сериале BBC «Три девушки», который рассказывает о том, как три молодых женщины были похищены и столкнулись с миром работорговли и сексуального насилия.

В номинации «Лучший международный сериал» победил «Рассказ служанки». Лучшим актёром был назван Шон Бин, жюри конкурса решило отметить его работу в сериале «Сломленный».

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Лучшей актрисой второго плана стала Ванесса Кирби («Корона»), лучшим актёром второго плана — Брайан О`Бирн («Мальчик в синей футболке»).

Напомним, сериал «Острые козырьки» рассказывает о преступном сообществе Шелби в британском городе Бирмингем, которое действовало в 20-е годы XX века. Роль Томаса Шелби в фильме исполнил ирландский актёр Киллиан Мёрфи.

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