Исполнитель роли Капитана Америка снимется в новом фильме Нила Бломкампа

Лос-Анджелес, США, , 12:02 — REGNUM Крис Эванс снимется в новом фильме Нила Бломкампа «Гренландия», который будет рассказывать о семье, борющейся за жизнь в ситуации стихийного бедствия, об этом 13 мая сообщил портал Collider.

На данный момент нет практически никакой информации о сюжете будущей картины.

Читайте также: Джеки Чан отстроит исторические здания эпохи династий Мин и Цин

Автор статьи, указывая на тему фильма и склонность Бломкампа к дискуссиям о социальных вопросах, считает, что в будущей ленте может быть поднята проблема катастрофического изменения климата.

Производством картины будет заниматься компания Thunder Road Pictures продюсера Бэзила Иваника, она выпускала такие картины как «Джон Уик», «Убийца» и «Битва титанов».

Читайте также: Китайская компания снимет фильм по комиксу Стэна Ли

Напомним, Нил Бломкамп известен зрителям по своим фильмам «Район №9», «Робот по имени Чаппи» и «Элизиум».

В 2017 году режиссёр создал независимую компанию Oats Studios, которая будет использовать альтернативные модели финансирования создания фильмов.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель «Района №9» попросил фанатов профинансировать его новый фильм