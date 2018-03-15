В России снимут новый фильм по культовому роману «Мастер и Маргарита»

Москва, , 08:57 — REGNUM Николай Лебедев, снявший фильм «Легенда №17», планирует выпустить новую экранизацию культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», он же будет работать над созданием сценария, об этом 14 марта сообщил портал «Кинопоиск».

В роли продюсеров картины выступят: Контантин Эрнс, Леонард Блаватник, Игорь Толстунов и Рубен Дишдишян.

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Производством фильма займутся компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», «Профит» и «Первый канал». Сообщается, что бюджет будущей картины составит 800 млн рублей. Предполагается, что её премьера пройдет в 2021 году.

Константин Эрнст отметил, что сегодняшние технологии, которыми обладает российский кинематограф могут уже в полной мере воспроизвести всю то фантасмагорию, что представлена в мире романа Булгакова.

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С аналогичной оценкой выступил Рубен Дишдишян, выразивший мнение, что сегодня кинематографисты готовы снять полнометражный фильм по этому роману. Продюсер добавил — он рад тому, что снимать картину будет Николай лебедев.

Напомним, Николай Лебедев также известен российским зрителям по свои фильмам: «Экипаж», «Волкодав из рода Серых Псов» и сериалу «Апостол». В фильмах «Экипаж» и «Легенда №17» он в том числе выступил в роли актера.

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