К 100-летию Бергмана запустили конкурс альтернативного киноплаката

Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM К 100-летнему юбилею шведского режиссёра Ингмара БергманаАК Галерея и Центр искусства и музыки ЦГПБ имени Маяковского запустили конкурс альтернативного плаката к фильмам кинематографиста. Заявки на участие принимают до 8 апреля включительно.

Участникам конкурса предлагают создать авторский киноплакат к любимому фильму Бергмана. Работу можно выполнить в любой из графических техник. С 9 по 16 апреля жюри отберет лучшие плакаты и сформирует лонг-лист конкурса. Впоследствии эти работы войдут в открытую выставку, которая будет представлена с 3 по 17 мая в Центре искусства и музыки.

«Мы ожидаем увидеть, что конкурсанты действительно посмотрели и вдохновились каким-то из фильмов Ингмара Бергмана. Увидеть, что они сделали работу с любовью и душой, и она соответствует настроению, идее и атмосфере выбранного ими фильма, — поделился с корреспондентом ИА REGNUM один из организаторов конкурса Илья Сергеев. — Ну и конечно, хочется видеть качество, идейность, разнообразие стилей и подходов к теме, многоуровневость и возможность нескольких интерпретаций или же наоборот — простоту и красоту».

В день открытия выставки жюри объявит три работы, которые займут призовые места. Автору лучшего плаката достанется поездка в Швецию с посещением дома Бергмана на острове Форё и галереи плакатного дизайна Сериетекет в Стокгольме. Серебряный призёр получит возможность устроить персональную выставку своих работ на одной из площадок Центра искусства и музыки. Обладателю третьего места вручат сертификат на сумму 10 тыс. рублей на принты из коллекции АК Галереи.

Посетители выставки конкурсных плакатов тоже смогут повлиять на итог конкурса и выбрать лучшую работу. На протяжении действия экспозиции среди них проведут голосование, в результате которого выберут победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Конкурс проводится совместно с Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге, Шведским институтом и журналом «Сеанс». «Бергман 100. Киноплакат» стало первым мероприятием генконсульства, приуроченным к 100-летию режиссёра.

Читайте развитие сюжета: Disney начал снимать фильм по популярной фэнтези-вселенной «Артемис Фаул»