Вышел трейлер фильма «Простите за беспокойство» — хита фестиваля «Санденс»

Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер фильма «Простите за беспокойство» с Тессой Томпсон и Эрми Хаммером, ролик был опубликован 11 марта на Yutube-канале студии Annapurna.

Согласно описанию, новая картина рассказывает о событиях, происходящих в альтернативной реальности современного калифорнийского Окленда.

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Телепродавец Кассиус Грин по ходу повествования попадает в весьма необычные, сюрреалистичные ситуации.

Он узнает магический секрет, который позволяет ему запросто продавать вещи по телефону белым людям. Как поясняют создатели ленты, из-за этого он внезапно попадает «в жуткую вселенную».

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Издание отмечает, что это творение режиссера Бутса Рили было весьма высоко оценено критиками, они назвали «Простите за беспокойство» «лучшей комедией года».

Напомним, впервые фильм был показан на кинофестивале «Санденс», который прошел в январе 2018 года. В фильме также снялись актеры: Кит Стэнфилд, Стивен Юн и Терри Кросс.

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