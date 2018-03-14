В Японии найден самый крупный клад монет за всю историю страны

Токио, , 13:47 — REGNUM В ходе раскопок в японской префектуре Сайтама археологи наткнулись на кувшин, «начинкой» которого были 260 тыс. древних медных монет. Об этом сообщил 14 марта сообщил телеканал NHK.

Клад был найден в ходе исторических раскопок в городе Хасуда. Отмечается, что в настоящее время ценная находка высотой около 0,7 метра выставлена на показ в Археологическом музее города Кумагая. Исследователи сообщают, что данный клад — крупнейший в Японии по числу найденных одновременно монет.

Учёные полагают, что ранее монеты были связаны между собой веревкой, которая была пропущена через отверстие в центре каждой монеты. Эксперты также предположили, что кувшин был спрятан в целях сбережения имущества в неспокойное время — клад нашли на раскопках второй половины XV — XVI века (времена эпохи воюющих царств в Японии).

На сегодняшний день удалось распознать 19 разновидностей монет различных времён, в частности, находившиеся в обороте в период сёгуната Муромати (1336−1573).

Как сообщало 13 марта ИА REGNUM, в Индии, невдалеке от деревни Бандха Пара археологи обнаружили изваяние танцующего бога Шивы.

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По данным экспертов индийского Национального фонда искусства и культурного наследия, находка представляет собой скульптуру Шивы Натараджи, изготовленную более тысячи лет назад. Учёные также не исключают, что под местом, где стояла статуя, может скрываться храм.

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