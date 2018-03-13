Тысячелетний танцующий Шива обнаружен археологами в Индии

Нью-Дели, , 08:52 — REGNUM Статую танцующего бога Шивы обнаружили археологи близ пруда у индийской деревни Бандха Пара. Об этом пишет 13 марта The New Indian Express.

По данным индийского Национального фонда искусства и культурного наследия, сообщает издание, находка представляет собой изваяние Шивы Натараджи, изготовленную более тысячи лет назад. Исследователи также не исключают, что под местом, где стояла статуя, может скрываться храм.

Отмечается, что скульптура танцующего божества достигает в высоту около 1,2 метра, а в ширину — порядка 90 см. — при массе примерно в 200 кг. Также сообщается, что в настоящее время изваяние хранится под охраной местного коллекционера и будет выставлено на показ в новом музее, расположенном в городе Самбалпур.

Добавим, Шива — один из главных богов в индуизме. Он олицетворяет собой космическое сознание и статичное мужское начало Вселенной. Исследователи-археологи выделяют существование 25 основных типов изваяний данного индуистского божества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в гробнице в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая был найден ископаемый человеческий череп возрастом 16 тыс. лет.

Читайте также: На юге Китая найден единственный целый череп человека возрастом 16 тыс. лет

Находка — единственный уцелевший образец черепа человека, относящийся к указанному периоду, и найденный на юге Китая.

Читайте также: Псковские археологи раскопали «ганзейское доказательство»