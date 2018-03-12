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На юге Китае найден единственный целый череп человека возрастом 16 тыс. лет

Наука

Череп был найден в системе пещер, покрывающих площадь более 100 кв. км в горах на удалении 13 км от окружного центра Лунань

Наньнин, Китай, 12 марта 2018, 10:23 — REGNUM  Ископаемый человеческий череп возрастом 16 тыс. лет был найден в гробнице Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, передает 11 марта агентство «Синьхуа».

Это единственный целый образец черепа указанного периода, который когда-либо был найден на юге Китая, отметил исследователь Юй Минхуэй.

Череп был найден в системе пещер, покрывающих площадь более 100 кв. км в горах на удалении 13 км от окружного центра Лунань. Система пещер, в свою очередь, была обнаружена в 2014 году, а раскопки стартовали в июне 2015 года.

Кроме черепа, археологи также извлекли более 10 тыс. каменных орудий труда с места раскопок, отмечает издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские археологи обнаружили хорошо сохранившиеся руины города возрастом порядка 2 тыс. лет в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае обнаружен редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тыс. лет

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Археология
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