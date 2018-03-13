Disney начал снимать фильм по популярной фэнтези-вселенной «Артемис Фаул»

Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Режиссер и актер Кеннет Брана приступил к созданию фильма «Артемис Фаул», в основу которого ляжет первый роман из одноимённого цикла писателя Оуэна Колфера, об этом 13 марта сообщил портал Screen Rant.

Роль главного героя — гениального мальчика исполнит молодой актер Фердия Шоу, его мать сыграет Миранда Рэйсон. Производством картины занимается компания Disney.

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Вместе с ними на съемочной площадке окажутся Нонсо Анози, известный зрителям по сериалу «Игра престолов» и фильму «Золушка», а также Тамара Смарт, которая ранее снималась в детском сериале «Самая плоха ведьма».

По сюжету книги Артемис Фаул вступает в схватку с эльфами, будучи уверенным в том, что они похитили его отца. Стоит отметить, что семья у Артемиса не простая — это очень влиятельный криминальный клан.

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Напомним, разговоры о создании фильма по книгам Колфера шли с 2001 года. Ещё в 2003-м писатель сообщил поклонникам о том, что работа над адаптацией завершена и дан старт процессу предпроизводства.

Однако проект не получил продолжения. И только через десять лет компания Disney объявила о том, что он будет возрожден, режиссером фильма станет Кеннет Брана, а созданием адаптации займется Конор МакФерсон.

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