Фильм «Довлатов» за две недели собрал более 115 млн рублей

Москва, , 13:40 — REGNUM Кассовые сборы фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов» за две недели составили более 115 млн, следует из отчета Фонда кино, составленного 13 марта по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Ранее продюсеры фильма сообщали, что «Довлатов» будет показан на широких экранах только с 1 по 4 марта, однако из-за интереса кинозрителей прокат было решено продлить до 11 марта.

По итогам выходных лидирующие места в прокате заняли фильмы «Я худею» (310,7 млн рублей за первые выходные проката), «Излом времени» (227,9 млн рублей), и «Черная пантера» (за три недели проката фильм собрал 839,3 млн рублей).

Напомним, лента «Довлатов» повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года перед отъездом за границу его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Роли в кинолетнте исполнили Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Довлатов» стал лауреатом 68-го Международного Берлинского кинофестиваля. 24 февраля фильм был удостоен награды независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost, а художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная получила награду «Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад.

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