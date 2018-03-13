Кэмерон Диаз не вернется в кино

Лос-Анджелес, США, , 08:46 — REGNUM Актриса Кэмерон Диаз решила покинуть киноиндустрию, чем немало удивила своих поклонников, поскольку в этой сфере редко звучат подобные заявления, об этом сообщил 12 марта портал Cinema Blend со ссылкой на актрису Сельму Блэр.

Она рассказала журналистам, что недавно встречалась с Диаз. Их встреча была посвящена воспоминаниям о съемках фильма «Милашка», который вышел на большие экраны в 2002 году.

Читайте также: Netflix приобрел права на вселенную комиксов создателя Дедпула

В разговоре Блэр призналась, что хотела бы сняться в продолжении этого фильма, но у неё не получилось уговорить Диаз, та твердо решила «выйти на пенсию».

«Мне хотелось бы выпустить сиквел, но Кэмерон ушла из игры, она сказала: «Я закончила», — сообщила Блэр.

Читайте также: Шварценеггер зло пошутил в адрес Дональда Трампа

«Я имею в виду то, что ей больше не нужно сниматься в фильмах. У нее отличная жизнь, я не знаю, что должно произойти, чтобы она вернулась. Она счастлива», — добавила актриса.

Напомним, впервые Кэмерон Диаз Появилась на большом экране в фильме «Маска», её партнером на съемочной площадке стал Джим Керри. В 1998 году в её карьере случился «звездный поворот», когда вышел фильм «Все без ума от Мэри». Последний фильм с её участием — «Бобби Сью» вышел в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели сериала «Очень странные дела» извинились за оскорбления женщин