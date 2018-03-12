Netflix приобрел права на вселенную комиксов создателя Дедпула

Нью-Йорк, США, , 18:23 — REGNUM Потоковый сервис Netflix приобрел права на создание фильмов и сериалов по «Экстремальной вселенной» (Extreme Univerce) комиксов Роба Лайфелда, который является создателем Дедпула об этом 11 марта сообщило издание Brinkwire.

Таким образом, Лайфелд заключил с компанией весьма выгодное соглашение, по информации, предоставленной изданию инсайдерами, сумма сделки может достигать семизначных значений.

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Всего во вселенной Лайфелда около 50 различных персонажей, которые появлялись в таких сериях комиксов, как Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Re-Gex, Bloodwulf, Kaboom и других.

Издание отмечает, что по имеющейся информации Лайфелд мог заключить соглашение с другой крупной производственной компанией, однако когда сделка сорвалась, инициативу перехватил Netflix.

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Издание отмечает, что, таким образом, Netflix сделал ещё один шаг к созданию полностью оригинального контента. Ранее компания уже вышла на новый уровень, выпустив сериалы по вселенной Marvel, а также фильмы «Яркость» и «Частица бога», претендующие на статус блокбастеров.

Напомним, мировая премьера продолжения фильма про Дедпула пройдет 16 мая 2018 года в Великобритании. Ранее в СМИ появился слух, что зрителям не понравился тестовый показ картины, в итоге компания Fox даже вынуждена была реагировать, она потребовала у некоторых блогеров снять соответствующие публикации.

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