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Netflix приобрел права на вселенную комиксов создателя Дедпула

Культура

Компания теперь может вывести на большой экран более 50 различных персонажей

Netflix приобрел права на вселенную комиксов создателя Дедпула
Didit Putra
«Дедпул» из киноэкранизации

Нью-Йорк, США, 12 марта 2018, 18:23 — REGNUM  Потоковый сервис Netflix приобрел права на создание фильмов и сериалов по «Экстремальной вселенной» (Extreme Univerce) комиксов Роба Лайфелда, который является создателем Дедпула об этом 11 марта сообщило издание Brinkwire.

Таким образом, Лайфелд заключил с компанией весьма выгодное соглашение, по информации, предоставленной изданию инсайдерами, сумма сделки может достигать семизначных значений.

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Всего во вселенной Лайфелда около 50 различных персонажей, которые появлялись в таких сериях комиксов, как Brigade, Bloodstrike, Cybrid, Re-Gex, Bloodwulf, Kaboom и других.

Издание отмечает, что по имеющейся информации Лайфелд мог заключить соглашение с другой крупной производственной компанией, однако когда сделка сорвалась, инициативу перехватил Netflix.

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Издание отмечает, что, таким образом, Netflix сделал ещё один шаг к созданию полностью оригинального контента. Ранее компания уже вышла на новый уровень, выпустив сериалы по вселенной Marvel, а также фильмы «Яркость» и «Частица бога», претендующие на статус блокбастеров.

Напомним, мировая премьера продолжения фильма про Дедпула пройдет 16 мая 2018 года в Великобритании. Ранее в СМИ появился слух, что зрителям не понравился тестовый показ картины, в итоге компания Fox даже вынуждена была реагировать, она потребовала у некоторых блогеров снять соответствующие публикации.

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