Шварценеггер зло пошутил в адрес Дональда Трампа

Лос-Анджелес, США, , 15:34 — REGNUM Арнольд Шварценеггер зло пошутил по поводу действующего президента США, он сказал, что новая миссия Т-800 в предстоящем фильме будет заключаться в том, чтобы вернуться в 2019 год и освободить Дональда Трампа из тюрьмы, об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

Поклонникам актера известно, что он вступает в заочную сетевую полемику с Трампом буквально по поводу всего, начиная с устройства голосования в США и заканчивая недавней речью Трампа в Шарлотсвилле.

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Впрочем, как издание отмечает, на этот раз зачинщиком выступил именно Трамп, он заявил, что Шварценеггер полностью провалился в качестве ведущего реалити-шоу «Ученик». Он также назвал его «кинозвездой».

На это Шварценеггер сказал, что с его точки зрения то, что Трамп его так назвал, «выглядит очень мило».

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«Я никак не могу понять, почему русские заставляют его говорить определенные вещи. Это выходит за рамки моего понимания», — заявил Шварценеггер.

Далее актер и 38-й губернатор штата Калифорния сказал, что у Трампа не должно быть времени на публикацию подобных постов в сети, поскольку он должен быть занят различными реформами. Шварценеггер отметил, что Дональд Трамп не решает этих проблем, хотя ранее он обещал ими заняться.

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер сказал журналистам, что съемки шестой части «Терминатора» должны начаться уже летом 2018 года. Спустя 26 лет актриса Линда Хэмилтон вновь сыграет в этом фильме роль Сары Коннор.

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