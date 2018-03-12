Звезда «Оно» сыграет горе-грабителя в гостях у садистов

Лос-Анджелес, США, , 14:47 — REGNUM Звезда фильма ужасов «Оно» Билл Скарсгард планирует сняться в черной комедии «Злодеи», он исполнил в ней роль незадачливого грабителя, который вместе с подругой случайно угодил в руки садистов, об этом 11 марта сообщил портал Flickering Myth.

Компанию на съемочной площадке ему составит актриса Майка Монро, известная зрителям по фильмам «День независимости: Возрождение» и"5-я волна».

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В роли режиссера картины выступят Дэн Берк и Роберт Олсен, которые ранее вместе работали над созданием таких картин как «Земля Вампиров 2» и «Тело».

Согласно синопсису будущего фильма, герои Скарсгарда и Монро, являющиеся начинающими грабителями, врываются в один пригородный дом.

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В этом доме они натыкаются на нечто, о чем им лучше было бы не знать. Владельцы здания в свою очередь не остановятся ни перед чем, чтобы их тайна осталась нераскрытой.

Напомним, шведский актер Билл Скарсгард стал широко известен благодаря своей роли в фильме ужасов Андреса Мускетти «Оно» (он сыграл клоуна Пеннивайза), в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга. При бюджете равном $ 35 млн картине удалось собрать в мире более $700 млн.

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