Православные экстремисты напугали Запад накануне выхода «Матильды»

Москва, , 17:12 — REGNUM Радикально настроенные представители оппозиционного к фильму «Матильда» движению формируют негативный образ России за рубежом, заявил Алексей Учитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что православию в принципе не свойственна агрессия.

«26 октября фильм стартует ещё в нескольких странах. Обидно, что немецкие актеры Михалина Ольшанска и Ларс Альтингер побоялись приехать сюда, хотя провели с нами больше года. С горечью говорят, что боятся физических действий. Это не отговорки. Искренне любят картину, нашу страну, Петербург. Так о нас и думают, что к нам опасно приезжать. Те люди, которые против картины, они это сделали», — отметил режиссер.

Генеральный директор сети кинотеатров «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев призвал журналистов успокоить общественность и заявил, что безопасность зрителей обеспечат сотрудники ОВД.

«Благодаря циркуляру, который выдали органы внутренних дел, в кино усилили охрану, это полезно для всех кинотеатров, не только, где транслируют Матильду. Будем реагировать на местах, как будет проходить картина», — отметил он.

Рязанцев также добавил, что продажи «Матильды» в два раза выше, чем у вышедших ранее российских кинофильмов «Гоголь» и «Салют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, перед началом премьерного показа кинофильма «Матильда», который состоялся вечером 23 октября в Мариинском театре, Театральную площадь Петербурга и прилегающие улицы охраняли силы полиции и ОМОН Росгвардии.

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Необходимость охраны обусловлена завуалированными угрозами, которые ранее поступали прокатчикам от активистов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь». В частности, за показ фильма предполагалось некое огненное возмездие.

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4 сентября 2017 года было совершено нападение на кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Преступник врезался во входную группу театр на автомобиле УАЗ, а затем поджог его. Сумму ущерба оценили в 20 млн рублей.

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