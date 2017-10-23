Премьеру «Матильды» в Петербурге охраняет ОМОН

Санкт-Петербург, , 18:04 — REGNUM Перед началом премьерного показа кинофильма «Матильда», который состоится вечером 23 октября в Мариинском театре, на Театральную площадь Петербурга и прилегающие улицы стянуты силы полиции и ОМОН Росгвардии, сообщают СМИ.

Ранее в соцсетях 23 октября монархическое движение «Царский крест», протестующее против проката «Матильды», анонсировало «молитвенное шествие вокруг театра против фильма «Матильда» и объявило сбор своих сторонников неподалеку от Мариинки в 18 часов. Судя по всему, правоохранители стремятся не допустить протестующих активистов к зданию театра.

Как сообщает интернет-издание «Фонтанка», у исторической сцены Мариинского театра стоят как минимум два грузовика и автобус с омоновцами, а сотрудники охраны театра выстроились по периметру здания новой сцены.

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Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Российской Федерации, изучившая видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму «Матильда», не нашла оснований для дополнительной проверки картины.

Напомним, фильм «Матильда», вольно интерпретируя исторические события, рассказывает об отношениях между известной в царской России балериной Матильдой Кшесинской и цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II.

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