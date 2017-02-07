Минкавказ: Еще 40 млрд рублей и с трехсменкой на Северном Кавказе покончено

Москва, , 12:11 — REGNUM Более 40 миллиардов рублей надо направить субъектам Северного Кавказа для полной ликвидации трехсменного обучения. В настоящее время ситуация с трехсменным образованием в регионах Северного Кавказа — это «социальный вызов». Об этом заявил глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты, пишет ТАСС.

По словам руководителя ведомства, каждый год в ряде республик СКФО наблюдается увеличение числа первоклассников. Эта позитивная демография и делает сложным решение вопроса о полной ликвидации трехсменки. Но, как отметил Кузнецов, Минкавказ РФ совместно с Министерством образования РФ в настоящий момент готовят доклад президенту о ситуации в СКФО, и в течение нескольких лет проблема все же должна быть устранена.

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Отметим, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на днях в своем ежегодном послании Народному собранию заявил, что в Ингушетии за последние годы построено и реконструировано 37 школ. Это позволило полностью ликвидировать обучение в третью смену. Но все еще сохраняется двухсменный режим обучения в 73 школах. При этом Евкуров отметил, что уже 65% школьников занимаются в первую смену.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Чечне, Ингушетии и Дагестане в три смены работают около 100 школ. Общее число детей, которые занимаются в этих учебных заведениях, составляет почти 22 тысячи человек. В начале текущего года этим трем регионам на ликвидацию трехсменки было выделено более 4,4 млрд рублей, в прошлом году — более 2,6 млрд рублей. Отметим, в последние годы в Северо-Кавказском федеральном округе были введены в эксплуатацию 62 школы, общее количество учебных мест в которых превысило 34 тысячи.

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