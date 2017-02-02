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На новые школы Ингушетия, Чечня и Дагестан получили больше 3,6 млрд рублей

Культура
Общая сумма субсидий на создание школьных мест для СКФО составила более 4,4 млрд рублей
Магнус Энкель. Начальная школа. 1899 Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Грозный, 2 февраля 2017, 08:59 — REGNUM  Трем республикам Северного Кавказа выделены из госказны самые большие транши среди субъектов РФ на создание новых школьных мест. В число этих трех регионов вошли Чечня, получившая на софинансирование расходов при создании новых ученических мест свыше 1,287 млрд рублей. Вторая по величине сумма досталась Дагестану — более 1,254 млрд рублей. Ингушетии в соответствии с постановлением правительства РФ, досталось свыше 1,066 млрд рублей.

Кроме этих трех республики денежные средства на школьное строительство выделены Ставропольскому краю — 492 млн рублей, а также Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, которым досталась примерно одинаковая сумма — по 173 млн рублей. Из всех субъектов СКФО на новые школы не выделено субсидий только Кабардино-Балкарии. Таким образом, всего Северо-Кавказскому федеральному округу выделена сумма, превышающая 4,447 млрд рублей.

Как говорится в распоряжении правительства РФ, субсидии выделены в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013−2020 годы» 57 субъектам России на общую сумму 25 млрд рублей. Денежные средства будут направлены на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации.

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Чечня, Дагестан и Ингушетия получат 2,608 млрд рублей на строительство школ

Как сообщало ИА REGNUM, в трех субъектах Северного Кавказа — Чечне, Ингушетии и Дагестане — все еще не решена проблема трехсменного образования. В этих регионах в три смены все еще учатся ученики более 100 школ. Общее число детей, которые занимаются в этих учебных заведениях, составляет почти 22 тысячи человек. В прошлом году этим республикам было выделено на создание новых школьных мест более 2,608 млрд рублей.

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Обеспеченность школами
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