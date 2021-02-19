Искитим, Новосибирская область, , 05:30 — REGNUM По факту смерти трёх человек во время пожара в садоводческом некоммерческом товариществе «Березка» (СНТ) под Искитимом возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Предварительно установлено, что 18 февраля в СНТ «Березка» микрорайона Шипуново города Искитим произошло возгорание дома, в котором находились 61-летний мужчина и семейная пара — 36-летний мужчина и 50-летняя женщина. Открытое горение увидели граждане и сообщили в МЧС России. После локализации пожара в доме обнаружили тела потерпевших», — уточнили в ведомстве.

Точная причина их смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы. Также назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в связи с пожаром в садоводческом некоммерческом товариществе «Березка» под Искитимом организована прокурорская проверка.

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