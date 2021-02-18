Искитим, Новосибирская область, , 15:03 — REGNUM В Новосибирской области организована прокурорская проверка в связи с пожаром в садоводческом некоммерческом товариществе «Березка» (СНТ) под Искитимом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«По предварительным данным, при пожаре погибли три человека, находившиеся в помещении. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал межрайонный прокурор. Орган предварительного расследования по факту гибели людей в настоящее время проводит процессуальную проверку, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки будет проверено соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

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